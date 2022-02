Nye Troms

Nå kan du bestille forundringspakker på den lokale butikken:

Vil redusere matsvinn med «Too Good To Go»

MOT MATSVINN: Susanne Røe (t.v.) og assisterende butikksjef ved Coop Prix Olsborg, Tone Olsen, forteller at Too Good To Go-tilbudet allerede har rukket å bli svært populært hos dem. Foto: Trond H. Bendiktsen

MÅLSELV: Too Good To Go er et allerede etablert tilbud som brukes av butikker og spisesteder over hele landet for å redusere matsvinn. Nå tar også Coop Nord i bruk løsningen, og på Coop Prix på Olsborg har nyvinningen allerede blitt en suksess.