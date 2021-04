MÅLSELV: Den nye kompensasjonsordninga for idretten kan komme til å ramme mange idrettslag knallhardt. Særlig går den ut over breddeidretten.

Publisert: 13.04.2021 kl 18:30

I den nye ordninga som ble lagt fram rett før påske, og som gjelder fra årsskiftet og fram til juli måned, vil det ikke bli kompensert for tapte inntekter for arrangement som må avlyses.

– For arrangører som har liten mulighet til å justere ned arrangementet sitt i tråd med restriksjonene, vil dette i praksis si at de faller utenfor alle ordningene. Det kan få store konsekvenser for videre drift, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund i en sak på NIFs egen side.

I kriteriene fra regjeringa heter det at det nå kan søkes om:

• Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.

• Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.

• Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.«Søkere må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19. I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare påløpte kostnader og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket»

Ikke nådd fram

Det betyr at et arrangement som er planlagt, men som må avlyses på grunn av koronapandemien, ikke vil få dekket tapte inntekter.

– Idretten har spilt inn viktigheta av å få beholde fjorårets ordning – uten at vi er blitt hørt. Vi jobber fortsatt hardt for å få endret dette, men har så langt ikke nådd fram med vårt synspunkt, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets.

Liten støtte

Regjeringa har lagt 255 millioner kroner i potten som ei kontantstøtte til alle idrettslag som søkte om momskompensasjon i 2020, men denne potten utgjør ikke mer enn om lag 15 prosent av momskompensasjonen som vil utbetales idrettslagene. I stedet har regjeringa lagt midler til stimuleringstiltak for nye aktiviteter som kan gjennomføres i tråd med smittevernhensynene.

– Det er breddeidretten som blir skadelidende av ordninga slik regjeringa nå har lagt den opp gjennom at inntektsgrunnlaget for mange idrettslag blir borte. Det beklager vi veldig, sier Sylvi Ofstad.

Kjempekrise

Hun sier idretten ikke skjønner hvorfor kompensasjonsordninga er dreiet rundt i denne retninga, og de føler at de mangler forståelse fra kulturdepartementet på hvordan pengestrømmen i idretten er.

– Breddeidretten drives av inntekter fra arrangement. For dem som har større arrangement som blir avlyst er dette kjempekrise, sier Sylvi Ofstad.

Brekker ryggen

Hun er redd idretten står foran et voldsomt gjenoppbyggingsarbeid etter koronaen om støtteordningene ikke treffer skikkelig.

– Jeg føler at vi stanger hodet i litt veggen, både når det gjelder kompensasjon og gjenåpning for idretten. Jeg skjønner at det er svært viktig å sikre arbeidsplasser og at dette prioriteres, men hvis idretten brekker ryggen er det krise, sier Sylvi Ofstad.

Norges idrettsforbund har bedt om et møte på departementsnivå for å fremme idrettens syn på saken. De ønsker å synliggjøre svakhetene med dagens ordning både til regjering og opposisjonspartiene og håper gjennom dette påvirkningsarbeidet at nødvendige justeringer kan komme på plass senest i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.