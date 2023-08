Forsvinningssaken:

Politiet søkte i forrige uke etter spor av Arnhild Johanne Lindholm (71) på familiegården og i Målselva.

Publisert: 14.08.2023 kl 15:20

John-Kåre Granheim, fungerende politistasjonssjef på politistasjonen på Bardufoss fortalte før helga at de ikke hadde sluttført undersøkelsene med dukka i elva.

– Hensikten er å spore mønsteret til dukka og eventuelt lete på de stedene som stikker seg ut.

Det er ikke mange ressurser som er satt i gang rundt letingen i elva, det gjelder folk fra Norsk folkehjelp og Røde Kors.

Søk på gården

Samme dag som søket i elva ble startet søkte også politiet på familiegården til Lindholm.

– Fant dere spor som kan lede dere til hva som har skjedd med Arnhild? Eller hvor hun er?

– Jeg kan ikke si noe om etterforskningen på dette tidspunktet, men det er viktig for meg å presisere at ingen er mistenkt, sier Granheim.

Familien uttrykte før helga til Nordlys at de føler seg mistenkeliggjort, og er preget av situasjonen de befinner seg i.

– Mistanken har vært på oss hele veien. Men jeg opplever at politiet ikke nødvendigvis er ærlige. Hvis de har en mistanke mot oss, så må de si det, sa Christian Lindholm, Arnhilds sønn.

FRUSTRERTE: Bengt Lindholm og sønnen Christian Lindholm er preget av Arnhilds forsvinning. Foto: Emilie Edvardsen

Støtte fra Kripos

– Hvilken rolle har Kripos i etterforskningen?

– Vi har bistand fra Kripos til analyse og taktisk etterforskningsledelse. Det er ingen dramatikk rundt det, men god ekspertise. Rett og slett fordi vi ikke har funnet henne enda og for å ha best mulig grunnlag for å gjøre det.

Familien reagerte på at politiet ikke søkte på gården tidligere, og mener det tærer på at et slikt søk kommer så sent i etterforskningen.

Granheim sier politiet gjerne skulle gjennomsøkt gården tidligere, men at man prioriterte søk i områder politiet mener det var sannsynlig å finne Arnhild.

– Vi har uttrykt overfor Bengt og Christian at vi ideelt sett burde gjort dette tidligere, men at dette ikke ble prioritert gjennomført før denne uka, fortalte han til Nordlys.

Les flere av sakene om forsvinningen i Øverbygd her.