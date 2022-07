Nye Troms

Vil ikke risikere at feil elg blir skutt

MÅ TA RIKTIG DYR: Nestleder Tor Eriksen i Målselv viltnemnd forteller at det må kartlegges hvilket dyr som er skadeforvolder, slik at riktig elg tas ut. Arkivfoto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs

Nestleder i Målselv viltnemnd forteller at nemnda så vidt han vet ikke har gitt skadefellingstillatelse for skade på dyrka mark før. Han forklarer at alle andre tiltak må være prøvd før man går til det skritt å avlive dyr.