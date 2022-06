Nye Troms

Vil ha ni måneders fengsel for overgrepstiltalt befal

PÅSTAND: Aktor vil ha ni måneders fengsel for et tiltalt befalingsmann fra en av Forsvarets leire i Indre Troms. ILLUSTRASJONSFOTO: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Aktor la ned påstand om ni måneder fengsel for mannen i 40-årene som er tiltalt for misbruk av sin stilling for å skaffe seg seksuelle omgang med en kvinne med lavere grad.