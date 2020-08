STILLER KRAV: Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen (i midten) slår fast at Telenor ikke vil bygge ut fiber i Kirkesdalen, Dividalen og øvre del av Målselv for enhver pris. Han ønsker et tettere samarbeid med kommunen og mulighet for fleksible løsninger for at telegiganten skal være interessert i det prosjektet som nå er ute på anbud for andre gang. Her er direktøren i samtale med fiberabonnent Sunniva Berglund Skogan og Telenor-sjef Sigve Brekke under et besøk i Hamnvåg sist tirsdag. Foto: Gjermund Nilssen