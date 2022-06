Nye Troms

Etterlyser luftvern til Bardufoss flystasjon:

Vil ha det inn i langtidsplanen for Forsvaret

ØNSKER LUFTVERN: Dette vil bli et stadig hyppigere syn på Bardufoss flystasjon. Her er åtte amerikanske C-17 Globemaster transportfly fra USA avbildet på flystasjonen ved en tidligere anledning. Målselvordfører Bengt-Magne Luneng mener det bør anskaffes luftvern som skal beskytte flystasjonen. Foto: Even Karlsen Sætre / Forsvaret

Det er 21 år siden NASAMS-batteriet på Bardufoss ble vedtatt flyttet til Bodø flystasjon. Nå mener målselvordfører Bengt-Magne Luneng at tiden er moden for å opprette nytt luftvern for byens flyplass.