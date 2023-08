Vidar (15) med sterke baneløp – UM neste

Vidar Bjørnås jr. leverte to sterke løp under Sortlandsmesterskapet sist helg. Nå venter Ungdomsmesterskapet om to uker på 15-åringen fra Målselv IL.

Publisert: 24.08.2023 kl 13:31

– Jeg håper å kunne løpe ned mot 9 blank om det er et godt felt og gode forhold, sier Vidar Bjørnås jr. om det kommende Ungdomsmesterskapet (UM).

Det uoffisielle norgesmesterskapet for ungdom arrangeres på Fana stadion i Vestland fylke om to uker. Da skal Vidar fra Målselv IL forsøke å senke tida på 3000 meter fra det han gjorde under Sortlandsmesterskapet sist helg. Der løp han distansen solo, og under litt vanskelige vindforhold, på 9.20,4. Det er klar ny pers på en banedistanse han ikke så ofte har forsøkt seg på. Dagen før løp han 1500 meter på 4.24,2. Det er heller ikke en distanse han ofte løper.

– Det var vel første 1500 meter på to år, sier Vidar, som kjente litt av det løpet i beina under søndagens 3000 meter på Sortland stadion.

Høyt nivå

– Tidene var greie de, mest var løpene gode treningsøkter før UM, sier Vidar Bjørnås jr., som bare skal løpe 3000 meter flatt under UM.

TALENT: Treneren mener Vidar Bjørnås jr. fra Målselv IL er et stort løpetalent som kan presse tidene sine godt ned fra dagens. FOTO: Privat Foto: Privat

Der regner han ikke med å kunne kjempe om medalje i sin klasse, men han håper på et godt felt der han kan løpe persen ytterligere nedover. Helst så nært 9 blank som mulig.

– Det er én løper som er suveren i min årsklasse, han var med i Ungdoms-OL og har løpt på 8.11, og så er det tre-fire som har løpt på under 9 minutter og mange med en pers på mellom 9.00 og 9.15. Jeg håper å være med der, sier Vidar.

Lengre løp

Han har tidligere løpt mest milløp og halvmaraton, og det er de lengre distansene han liker aller best, selv om han nå også skal forsøke seg på bane under UM.

– På 1500 meter har jeg ikke fart nok i kroppen, så den har jeg ikke hatt noe fokus på. Til UM er det bare 3000 jeg har satser på, men etter det blir det lengre distanser igjen for meg, sier Vidar Bjørnås jr.

Løp sørpå

Etter Fana-UM er det et kretsmesterskap på bane i Tromsø som kan være aktuelt, før en 5000 meter på Bislett og Hytteplanmila ved Hønefoss er høstsesongens største mål.

Han har fått Thomas Valnes som personlig trener, og det setter 15-åringen pris på.

– Thomas har høyere kompetanse enn det jeg har, og han setter opp alt av program og periodiserer treninga, sier Vidar Bjørnås jr.

Veldig bra

Treneren synes banetidene unggutten serverte under langt fra lette vindforhold, og i løp alene på Sortland, tyder godt før Ungdomsmesterskapet om to uker.

– Jeg var spent på hvordan han ville løse farta i de løpene, men det klarte han veldig bra, sier treneren.

Han mener unggutten er veldig målbevisst og dedikert til det han satser på, og tror ikke det går alt for lenge før han ser 8-tallet på 3000 meter. På sikt kan han også se 3-tallet på 1500 meter, om han satser på det.

Økte treningsmengder

– Han har en kropp som passer 1500 meter godt, om han vil satse på det, men det er en anaerob distanse som krever mer spesifikk trening. 3-tallet tar nok noen år, men 8-tallet på 3000 meter kan skje innen en sesong eller to, sier Thomas Valnes.

Han mener at Vidar har et veldig godt utgangspunkt for å bli veldig god:

– Han er naturlig motivert, gjør alt til punkt og prikke og må bare sørge for å gjøre alt smartest mulig. At han holder seg skadefri, er også viktig for å kunne tåle økte treningsmengder. Han er en av landsdelens største løpstalenter, sier trener Thomas Valnes.