Nye Troms

FAMILIEFOKUS: For mange unge er en luftig tur over Loken i zipline noe som hører med til Villmarksmessa. Søstrene Inga Marlen Utsi og Julie Kristine Utsi fra Lyngen var – i likhet med svært mange – glade for at de endelig kunne få denne muligheten igjen. Foto: Vera Lill Bjørkhaug

8.000 mennesker innom Nordnorsk Villmarksmesse:

– Vi nådde målet vårt for messehelga

Etter to år med avlyste arrangement som følge av koronaen fikk messegeneral Stig Køhl i helga se at det var mange som var glade for at Villmarksmessa var tilbake igjen.