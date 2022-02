Nye Troms

Vi krever etter behov!

KRAV: Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag varsler at kravet i jordbruksforhandlingane vert høgt. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kostnadsveksten fram til no, kan, slik NBS har kravd, dekkast gjennom tilleggsforhandlingar. Dersom dette ikkje skjer, må me kreva at alle auka kostnader vert dekka før me går inn i reelle forhandlingar om ein ny jordbruksavtale.