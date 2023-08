Senterpartiet i Balsfjord:

Balsfjord Senterparti tar sterkt avstand fra vedtaket som regjeringen har gjort vedrørende elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya. På vegne av Balsfjord Senterparti anbefaler lokallagslederenen at regjeringen tar i bruk fjellvettregel nummer åtte.

AS Nye Troms

Publisert: 16.08.2023 kl 06:00

– Det har skapt sterke reaksjoner blant medlemmene i lokallagene og fylkeslagene til Senterpartiet i hele Nord-Norge at partiledelsen har ignorert landsmøtevedtaket mot dette, sier Leif Arne Heimro.

Som leder i Balsfjord Senterparti forteller han at regjeringsbeslutningen om elektrifisering av LNG-anlegget i Hammerfest har vært nøye diskutert i lokallaget.

– Vi har fått inn mange innspill, og vi kan ikke stå inne for den sløsingen med våre kraftreserver som det her legges opp til. Ene og alene for å nå Norges mål om redusert CO₂-utslipp, men samtidig som Norge ikke forbrenner denne LNG-gassen så skal den samme gassen forbrennes lenger sør i Europa. Det globale utslippet vil bli akkurat det samme, sier Heimro.

Vindkraftlobby

Han forteller at lokallaget heller ikke kan stå inne for at vindkraftlobbyen med Åslaug Haga i spissen har fått fullt gjennomslag til å pepre vidder, fjell og fiskefelt i Finnmark og Nord-Troms med vindindustrianlegg.

– Anlegg som kun produserer strøm når det blåser. Det må ses på andre løsninger for å skaffe stabil elektrisk kraft for å fylle behovet i vår landsdel. Vind og solenergi har skapt en enorm økning i forbruket av metaller og plast som utvinnes ved hjelp av fossil energi som gir økte utslipp av CO₂. Dette burde da ikke benevnes som fornybart eller grønt skifte, fastslår Heimro.

Må vurdere tilliten

Han mener at det ikke er de i Balsfjord senterparti som skal melde oss ut av partiet.

– Vi krever at partiledelsen sentralt vurderer kostnads og nytteverdien i regjeringsprosjektet og setter inn kreftene for å få omgjort dette vedtaket. Hvis ikke må vi vurdere tilliten til det sentrale partiapparatet og regjeringsdeltakelsen, sier lokallagslederen.

Vend i tide

Når det gjelder overføringslinjer som motorvei for kraft, mener lokallaget at dette for så vidt kan forsvares.

– Ja, til en viss grad, men det som vi virkelig trenger her i Nord-Norge er en oppgradering av distribusjonsnettet for strøm. Flere kommuner og bedrifter sliter med å få nok strøm til nye industriprosjekter, og ladestasjoner for elbiler og fiskeindustrien er nødt til å gå til innkjøp av dieselaggregater og store batteribanker for å holde drifta i gang, sier Heimro.

Avslutningsvis har lokallagslederen en klar oppfordring til regjeringen.

– Balsfjord Senterparti anbefaler at fjellvettregel nr. 8 tas i bruk. Vend i tide, det er ingen skam å snu, sier Leif Arne Heimro.