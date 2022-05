Kan miste tilbud på Bardufoss videregående skole:

KLAR FOR NY KAMP: Hvis de må, er Joana Bergum, Sanne Dalan Løvdal, Synne Olsen Lundnes, Madelen Rane Mortensen, Markus Kihle Nesvik, Lilja Brandsegg Skog og Amalie Nyblom klare for å kjempe en ny runde for å få studietilbudet de har blitt lovet. Foto: Kristine Aarhaug