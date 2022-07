Nye Troms

Nå reises bygget på 3.000 kvadratmeter på Wibe-tomta:

– Vi er i god rute til åpning før jul

REISES: Bygget som skal huse de nye butikklokalene til Europris og Kiwi reises i disse dager. Foto: Torbjørn Kosmo

For de forbipasserende er det åpenbart at det er stor byggeaktivitet på den såkalte Wibe-tomta. Om under et halvt år skal det 3.000 kvadratmeter store bygget være klart til bruk.