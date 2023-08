Veteran-entusiaster skal møtes

Arrangeres veterantreff på ny lokalitet.

Publisert: 11.08.2023 kl 21:24

Det er Gammelhorken Veterangvognklubb som denne helga skal ha sitt veteranbiltreff. Det opplyser foreningen i en pressemelding.

Men det er også noe nytt med årets treff for veteranbilentusiastene, noe leder av Gammelhorken, Inga Hjelseth, bekrefter i meldingen.

– Nytt av året er det at treffet denne gangen skal arrangeres på idylliske Tømmerneset leirsted. Her har vi allerede fått opp storstua vår, «Jårrheim», opplyser Hjelseth.

I tillegg er det en annen ting som Hjelseth opplyser er nytt av året. I stedet for kjøretur lørdag, for å vise fram alle doningene, blir det et brukt- og delemarked. Markedet er åpent for alle, ogsxå for dem som ikke deltar på selve treffet, heter det i meldingen fra Inga Hjelset og Gammelhorken Veteranvognklubb.