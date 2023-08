Venstre vil ha karbonfangst på Melkøya

Publisert: 28.08.2023 kl 15:55

Midt i valgkampen presenterte statsminister Støre og ministrene Aasland og Vedum det de selv beskriver som en gave til befolkningen i Nord-Norge. Gasskraftanlegget på Melkøya skal grønnvaskes med landstrøm. Det skal legges til rette for oppbygging av nye kraftanlegg, master og linjer som skal dekke både Melkøyas behov og ny industri i Finnmark. Alle skjønner at det i praksis blir så umulig å få til at man bør la være. Når spart gass og utslipp bare flyttes til Europa, vinner man ingenting klimamessig i stedet for å iverksette karbonfangst på Melkøya. Så vil en enorm kraftutbygging på land for Melkøya til syvende og sist betales av strømkundene, i Finnmark, i Troms – og til sist i Nordland, som per i dag har et visst kraftoverskudd.

I konsesjonen for Melkøya som den gang ble gitt til Statoil, står det som en forutsetning at teknologien med karbonfangst skal benyttes når man er klar for det. At et av verdens fremste selskap på nettopp dette området får diktere den politiske posisjonen nasjonalt så vel som lokalt, og dermed skal slippe billigere unna, er særdeles bekymringsfullt.

Det er et paradoks at lokale Arbeiderpartipolitikere, støttet av sine stortingsrepresentanter, nå har gjort en kuvending innprentet fra sentrale politikere på Youngstorget – trolig etter press fra LO. Godt støttet av partiet Høyre som både lokalt og sentralt har ment at dette er veien å gå. Ta med at Stavangers arbeiderpartiordfører, Kari Nessa Nordtun, i egenskap av å være leder av partiets energiutvalg, fokuserer mest på å få like dyr strøm i nord som i sør, i stedet for å sørge for at innbyggere og næringsliv i sør får billigere strøm. Lokale politikere fra Senterpartiet protesterer, men det er tydeligvis viktigere å reversere en velfungerende domstolsreform enn å sørge for at strømprisene gjør det levelig i landsdelen vår.

Regjeringen og debattanter fra Ap argumenterer med 900 eksisterende arbeidsplasser knyttet til Melkøya, men unnlater å nevne alle arbeidsplassene langs kysten og innenlands i Nord-Norge vi går glipp av. Venstre har vært klar på at elektrifisering gjennom karbonfangst er veien å gå, både med tanke på inngrep i naturen, hensynet til reindrifta, utvikling av næringslivet i Norge – samt prinsippet om at forurenser skal betale.