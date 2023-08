Velkommen til Bardu!

Publisert: 20.08.2023 kl 11:00

En prioritert oppgave for kommunen er å forsøke å skape et inkluderende samfunn i Bardu. Etter pandemien har vi et felles ansvar for å skape rom for sosiale sammenkomster på fritiden. Det er nesten 100 lag og foreninger i kommunen med en rekke spennende og varierte tilbud som dere kan benytte dere av. Bardu IL er det største laget med særidrettsgrupper innenfor fotball, håndball, ski, skiskyting, turn, orientering, sykkel, friidrett, amerikansk fotball, ishockey og allidrett. I tillegg har vi Bardu Alpinklubb, Setermoen Svømmeklubb, IL Kampen, Bardu Basketballklubb, NMK Bardu, Setermoen Taekwondo-Klubb, Midt-Troms Golfklubb, Setermoen Pistolklubb, Salangsdalen Skytterlag og Bardu Skytterlag. Bardu IL og IL Kampen arrangerer sammen med Bardufoss OIF og flere andre de to siste løpene i den TV-sendte langløpsverdenscupen «Ski Classics» de neste årene.

Kommunen drifter svømmehallen og idrettshallene i Barduhallen, samt uteanlegg for fotball, friidrett og skiløyper. Bardu folkebibliotek holder til på Kommunehuset. Her kan du låne bøker/PC og lese dagens aviser. Det er offentlig bading i Barduhallen fra begynnelsen av september. Bardu Alpinklubb drifter Steilia Alpinsenter, NMK Bardu drifter Bardu Motorsportsenter og Midt-Troms Golfklubb drifter Finnkroken Golfpark i nedre Bardu. Skytterlagene drifter sine baneanlegg. Gledelig nyhet i år er de to tennisbaner som Forsvaret har etablert på Artillerisletta.

Det er også en rekke andre lag og foreninger i bygda med stor aktivitet som dere kan delta på. Bardu Jeger- og Fiskeforening og Salangsdalen Jeger- og Fiskeforening har mange aktiviteter og arrangerer Nord-Norsk Villmarksmesse i juni sammen med Lions Club Bardu. Vi har også flere korps og kor som setter stor pris på nye sangere og musikere i tillegg til 5 ungdomslag med revy/ teater og annen kulturaktivitet. Alle ungdomslagene drifter sine egne lagshus, og UL Viking og UL Freidig arrangerer henholdsvis Bardu-martnan og Jule-martnan. Bardu Røde Kors har også stor aktivitet i Bardu og har en egen beredskapsavtale med kommunen. Rockeklubben Alarock samarbeider med ungdomsrådet og flere for å etablere et lokale for øving og konserter i sentrum. En fullstendig oversikt over alle lag og foreninger finnes på kommunens hjemmesider.

Polarpark i Salangsdalen er verdens nordligste dyrepark og er virkelig verdt et besøk. Rohkunborri Nasjonalpark ligger i sin helhet i Bardu kommune, og landskapet i er spesielt med dype daler, innsjøer og fjellterreng som innbyr til jakt, fiske og friluftsopplevelser. Troms Turlag har 4 hytter i nærheten av parken og Statskog har 2 utleiehytter ved Altevatnet og Leina.

Patricias Gatekjøkken åpnet en ny restaurant før jul og i Veksthuset åpnet grillrestauranten «Stallo» i august i fjor. Jokern Pizza, Vinbanken, C Kafe, Skafferiet, Lotus Thai Take-away og Bardu Hotell har også varierte menyer og er verdt et besøk. Setermoen er et aktivt kommunesenter som har en rekke butikker og jeg oppfordrer folk til å handle lokalt, og for øvrig støtte opp om det lokale næringslivet.

Studiesenteret Midt-Troms gir muligheter for høyere desentralisert utdanning for deg eller medflytter. Her kan du ta profesjonsstudier eller årsstudier/ enkeltemner knyttet til Finnsnes og Bardufoss, og du kan benytte studierom på kommunehuset i Bardu.

Hvis du kommer som ny-tilflyttet eller nyansatt til Bardu skal du etter Folkeregisterloven melde flytting til kommunen løpet av 8 dager, med mindre du oppfyller skatteetatens krav til pendlerstatus. Skatteetaten har utarbeidet en pendlerveiviser som kan være til hjelp. Dere som kommer til Bardu som pendlere er selvfølgelig også like velkommen til bygda, men jeg håper så mange som mulig melder flytting hit. Her kan du melde flytting. Om du er i tvil om din nye adresse i Bardu kan du ta kontakt med Forsvarsbygg eller huseier. Vi har også mange nye tomter til salgs, etter at boligfeltet Kirkemo 3 ble utvidet.

Bardu kommune ønsker å være en god vertskapskommune for alle og har nettopp gjennomført tidenes løft for barn og unge, gjennom bygging av ny barne- og ungdomsskole, kulturskole, ny idrettshall, flombelyst friidrettsbane med ny kunstgressbane og en totalrenovert svømmehall, som vi håper dere vil være med på å bruke. Bardu kommune har god lærertetthet i skolene og har svært høy andel med godkjent utdanning. Vi har løpende opptak til barnehagene og strekker oss langt for å tilby plasser til alle.

Jeg håper alle dere som er kommet til Bardu vil trives og ta del i lokalsamfunnet, enten dere er vernepliktige, pendlere eller nye innbyggere. Vi trenger å omgås i sosiale sammenhenger og vi har bruk for akkurat din kompetanse i lokalsamfunnet. Velkommen til oss, fra nå av er det vi!