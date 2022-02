Nye Troms

Ved denne skolen er det ingen grenser

PÅ LANGTUR: I fjor reiste Ingen grenser-klassen på langtur i Troms. Her gikk de toppturer, var på gårdsbesøk, gikk på ski og koste seg i vårsola på de hvite strendene. Foto: Privat

Inne i furuskogen rett utenfor Alta finnes det et helt spesielt miljø. Her ligger det noe som kan minne om en liten landsby for seg selv. I august hvert år, fylles landsbyen av omtrent 100 ungdommer som skal dele livet sammen de neste ni månedene.