Sigbjørn Løvhaug Nilssen har så langt ikke spilt ett minutt seriefotball i Junkeren, men nå er han klubbens andrekeeper.

17.08.2023

Det var i vinter at 22-åringen fra Bardufoss tok overgang fra spill for Finnsnes IL i 4. divisjon til den nyopprykkede 2. divisjonsklubben Junkeren IK i Bodø. Der startet han sist høst på havbruksstudier.

I Post Nord-ligaen har Junkeren overrasket stort, og ligger oppe på en 5. plass etter vel halvspilt serie. Sist helg holdt de tabelltreer Ullensaker/Kisa til 0–0 på hjemmebane i Nordlandshallen. Da var Sigbjørn på benken som reservekeeper. De blir det flere av fremover, etter at han i sommer rykket opp fra å være tredjevalg til å bli klubbens førstereserve. Det skjedde da keeperkollega Henrik Mortensbakke Mjelva ble satt ut av spill for kanskje resten av sesongen. Han var til da andrevalget på keeperplassen.

VENTER TÅLMODIG: 22 år gamle Sigbjørn Løvhaug Nilssen fra Målselv har fortsatt til gode å spille obligatoriske kamper som Junkeren-spiller. Foto: Ivar Løvland

– Jeg regner med at jeg blir fast reservekeeper kanskje resten av sesongen, sier Sigbjørn.

Ingen kamparena

Siden Junkeren i år ikke har et reservelag i lavere divisjoner har ikke målselvingen, med mange BOIF-sesonger bak seg, fått spille ett eneste minutt seriefotball så langt i Junkeren-drakt.

– Det var selvsagt dumt for meg at klubben trakk 2. laget før denne sesongen, men jeg har trent godt og føler jeg har utviklet meg godt, tross lite kamptrening. Selvsagt er det ikke helt ideelt, men jeg står på og trives, sier Sigbjørn Løvhaug Nilssen.

Blitt bedre

Den ubestridte førstekeeperen i klubben er det gode spanjolen Alvaro Acosta Pizarraya. Han er også keepertrener, og er med på at treningshverdagen til den unge Målselv-målvakta er god.

– Jeg er blitt mye bedre teknisk, men spilleforståelsen med laget mangler litt uten kamptrening, sier 22-åringen.

Nær utlån

Da Finnsnes IL, som han spilte for forrige sesong, i sommer var på utkikk etter ny sisteskanse, var det på nippet til at ikke Sigbjørn signerte en utlånsavtale. Klubbene var enige, og han var innstilt på kamper for Finnsnes igjen, men rett før avtalen skulle signeres ble keeperkollega Mortensbakke Mjelva satt ut av spill.

– Skulle jeg få sjansen i Junkeren må jeg bare gripe den, så får vi se etter sesongen hvordan det blir videre. Jeg er ikke veldig lysten på å gå ned til 4. divisjon for spilletid, men muligheten her i området er ikke så mange for spill i 3. divisjon, sier Sigbjørn Løvhaug Nilssen.

Inntil videre er han innstilt på å fortsette utviklinga som Junkeren-spiller, gjennom gode treningsøkter.