Vant tre NM-gull og satte nye rekorder

GULLJENTE: Lea Berle Horne fra Storsteinnes vant torsdag tre gull i senior-NM i vektløfting og satte like mange både norske og nordiske rekorder under mesterskapet i Skien. Foto: Privat

Lea Berle Horne var sliten etter en lang reise til verdensmesterskapet for ungdom i Mexico sist helg. Torsdag formiddag vant hun likevel tre gull under norgesmesterskapet for seniorer.