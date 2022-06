Nye Troms

Vant kampen de måtte vinne

MÅL: Bat (t.v.), Jørgen Stensland (2), Espen Føre Hansen og Simen Nordgård Solberg (2) skåret målene da Storsteinnes slo Øverbygd 6–1 lørdag. Foto: Ivar Løvland

(5. div.: Storsteinnes–Øverbygd 6–1) Et tidlig ledermål signert Jørgen Stensland sørget for at Storsteinnes tidlig fikk det overtaket de trengte. Det beholdt de kampen ut mot tabellnabo Øverbygd.