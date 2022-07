Nye Troms

FK Sápmi med to store seire i India:

Vant et redusert mesterskap helt suverent

MESTRE: FA Sápmi ble suverene urbefolkningsmestre. På laget er tre Målselv-jenter, Sandra Simonsen, Karoline Fossli og Sofie Sørensen. FOTO: Privat Foto: Privat

Det ble med kun to kamper mot Tibet for FA Sápmi under urfolksmesterskapet. De to vant laget til gjengjeld med utklassingssifre.