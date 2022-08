Nye Troms

Lakselvdal-skytteren lyktes til slutt:

Vant endelig norgescupen han gikk i bresjen for

VINNER: Roy Håkstad fra Lakselvdal skytterlag vant norgescupen i felthurtig etter tre sterke stevner i Saltdal sist helg. ARKIVFOTO Foto: Privat

Roy Håkstad gikk for åtte år siden i spissen for å få en egen norgescup for felthurtigskytterne. I helga maktet han endelig å gå til topps i den.