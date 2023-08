Valgdebatten i Balsfjord: – Jeg er mindre opptatt av fisken i vann enn ungene på land

Oppdrett i fjorden, opparbeiding av boligtomter, nedbygging av dyrka mark og en skrall kommuneøkonomi var blant temaene som engasjerte både politikere og publikum under torsdagens valgdebatt i Balsfjord.

Balsfjord kommune må spare penger i årene som kommer, og er for tida inne i en nedstyringsprosess der det skal spinkes og spares hos alle de kommunale enhetene. Partienes toppkandidater var alle enige om at kommunen hadde hatt godt av mer penger inn, men hvor de pengene skal hentes fra var det ikke like stor enighet om på tvers av partiene.

MENINGSMÅLING: Politikerne fikk lagt fram tallene fra ei meningsmåling som In Fact har gjort for Nye Troms. Tallene viser at Høyre ligger godt an til å bli det største partiet i Balsfjord.

Oppdrett

I en spørreundersøkelse In Fact har gjort for Nye Troms har 30 prosent av de forespurte balsfjordingene svart at de er for oppdrett. Nær dobbelt så mange, 58 prosent er imot. Resten har svart at de ikke vet. Balsfjord Høyres ordførerkandidat, Fridtjof Winther, har vært tydelig på at partiet hans er positive til etablering av oppdrett i fjorden. Winther hadde ikke mulighet til å delta i torsdagens debatt, men partiets andrekandidat, Doris Deilet, var tydelig på at hun mener kommunen har behov for inntekten som ei oppdrettsetablering vil gi.

– Kommunebarometeret viser at Balsfjord kommune har ramlet når det kommer til hvordan det leveres i de ulike sektorene. Hvor skal vi hente pengene til å ta tak i dette? Spurte Deilet retorisk.

Deilet viste også til oppvekstbarometeret som viser høyere mobbetall enn ønsket, dårlige resultater på lesing og skriving i skolen og at kommunen har ensomme unge, som savner plasser å være. Høyre mener en del av løsningen kan være å hente inn penger som ei oppdrettsetablering vil gi, for å bruke til blant annet å øke ressursene i oppvekstsektoren.

– Jeg hører at dere andre er opptatte av fisken i vann, men jeg er mindre opptatt av fisken i vann enn ungene på land, sa Deilet.

Uenige

Debattens eneste andrekandidat hadde nemlig ikke resten av partiene med seg i sitt resonnement.

– Åpne anlegg er vi imot, og det er viktig for oss å holde fjorden oppdrettsfri. Vi har et naturområde her ute som det ikke finnes maken til, sa Miljøpartiet de Grønne sin ordførerkandidat, Kjetil Åkra til de i overkant av 20 publikummerne som torsdag møtte opp for å få med seg debatten.

Heller ikke de andre partiene som stiller til valg i Balsfjord ønsker seg oppdrett, med mindre det er mulig å få til et prosjekt der det satses på lukkede anlegg til sjøs eller på landbaserte oppdrettsanlegg. Kristelig Folkepartis førstekandidat, Wikdar Skogan, ga uttrykk for at han ikke mener oppdrett blir en veldig stor og viktig sak etter valget, og at temaet har lite med politiske samarbeid og ordførervalg å gjøre.

– Vi kan jo gå inn for en ordfører som er positiv til oppdrett, men likevel stemme nei til oppdrett seinere i perioden, sa Skogan.

Attraktiv kommune

KrF-veteranen mener heller ikke at oppdrettsmillionene er nødvendig for å få til utvikling i Balsfjord. Han vil heller satse på å gjøre tiltak for at folk skal synes Balsfjord kommune er en attraktiv kommune å bo i, slik at innbyggertilskuddet øker jevnt og trutt.

– Vi må øke innbyggertilskuddet. Vi ligger godt plassert mellom to flyplasser, med nærhet til E6, E8 og E10. Vi har alle muligheter. Når det kommer til utvikling av arbeidsplasser i denne kommunen, så er jeg ikke bekymret. Det kommer, så lenge vi sørger for at kommunen er en attraktiv kommune å bo i.

Han mener god personalpolitikk, tilstrekkelig med ressurser i skole og barnehage og fleksible ordninger for kommunens eldre er veien mot å bli en kommune som folk har lyst til å flytte til.

– Vi må få folk til å tenke at der vil vi bo, der vil vi ha ungene i barnehage og der vil vi bli gamle, sa Skogan.

Laila Johannessen, Senterpartiets toppkandidat, sa seg enig med sin tidligere partikollega Skogan.

– Et enkelt grep er å legge ressurser i at folk skal trives på jobb i Balsfjord, sa Johannessen.

Boligtomter

For at innbyggertallet skal øke trenger tilflyttende en plass å bo, og også boligtomter kontra nedbygging av dyrket og dyrkbar mark ble et tema under debatten.

– Vi har ikke nok boligtomter, men hva skal de gjøre? Arrestere oss? Vi må bare kjøre på, sa Ap-kandidat Kurt Klaussen, og viste til at det ikke er hos kommunen det stopper opp.

Han viste til at det oftest er Statsforvalteren det står på, og at det er vanskelig å få gjennomslag, selv når man har lyst.

MEST TILBAKE: Arbeiderpartiet er i følge den ferske meningsmålingen det partiet som går mest tilbake i Balsfjord. Ordførerkandidat Kurt Klaussen erkjenner at partiet har en jobb å gjøre fram mot valget. Her ved Per Arne Slettmo (SV), Kjetil Åkra (MDG) og Laila Johannessen (Sp).

SV sin toppkandidat Per Arne Slettmo er pensjonert bonde med hjerte for landbruket. Han poengterte at han ikke mener det er landbruket som står i veien for utvikling av flere boligtomter i landbrukskommunen Balsfjord.

– Jeg kan ikke se at landbruket er hovedbrikken som setter en stopper for boligbygging, sa Slettmo.

Om dyrket og dyrkbar mark skal gå med for utvikling av boligtomter og næringstomter mente de fleste at er nødvendig å gjøre ei vurdering på i hvert enkelt tilfelle. Åkra i MDG og Skogan i KrF tok begge til ordet for at det må være enklere å fradele en del tomter, for eksempel når det kommer til gårdsbruk som ikke er i drift lenger.

– Med litt kreativitet og kommunal velvillighet, så kommer man en lang vei, sa Skogan.