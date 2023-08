Utkanten og det sentrale tettstedet Laksvatnet

Lørdag 12. august hadde FRP Balsfjord stand på Laksvatn for å høre hva folk der så på som utfordringer og muligheter.

Publisert: 21.08.2023 kl 13:00

Det første vi fikk høre var at noen ønsket seg omsorgsboliger der for å bli lengst mulig i hjemlig trakter. Så var det noen som var frustrert over manglende tomter. Det finnes tomter der, men de er ikke bebygd.

Det må enten gis mulighet for nye tomter, evt. større mulighet for å gå ut tomter på private eiendommer samt areal for næringsbygg. I den grad allerede opparbeidede tomter ikke synes å bli tatt i bruk må det gis en frist slik at reelle byggere får overta de.

Så var det småbarnsforeldre som måtte ta uønsket permisjon fra jobb fordi barnehagen der hadde gått bort fra løpende opptak til årlig opptak.

Slik det er nå er dagens organisering av barnehageopptaket er en likestillingsfelle, og en skikkelig økonomisk utfordring for mange familier.

Det blir da som et lotteri der den som er født på riktig tid av året vinner.Derfor er det fornuftig å gå over til løpende og fleksibelt opptak til barnehage igjen, og ha tro på at det positive signalet kan friste flere barnefamilier å flytte til stedet; og aller best; berike kommunen med flere barn.Det jobbes nasjonalt med at dette opptaket skal finansieres av staten, men i mellomtiden må vi som kommune tørre å finansiere det inntil en statlig ordning er på plass.

Andre uttrykte behov for område der deres håpefulle kan utfolde seg på en snøskuter om vinteren som unge ellers i landet kan utfolde seg på sjøen med båt eller en crossmotorsykkel.

FRP er jo et parti som vil legge til rette for bruken av snøskuter og vil støtte oppretting enten av skuterløyper eller frikjøringsomåder som folket der anser som trygge og hensiktsmessige.

Laksvatnet er et trivelig og fint beliggende tettsted. Unikt beliggende i forhold til Tromsø for de som ønsker at deres barn skal vokse opp i landlige og trygge omgivelser.

Dette gir muligheter for økt folketall og vekst. Det er viktig å satse på dette tettstedet for kommunens utvikling, og ikke legge for dagen en defensiv holdning som gjør at nye tilflyttere ikke tar sjansen på å bosette seg der.

Den noe nedslitte skolen og kommunale boliger der gir et dårlig signal. Bygningene kunne med fordel vært påført maling for å gi et lysere bilde av stedet.

Det kan være at det koster i øyeblikket, men i det øyeblikket en barnefamilie ikke opplever å bli «sett», så finner de kanskje andre steder å bosette seg, eller rett og slett flytter sørover.

Det er mange som ser verdien av å bo på et sted som Laksvatnet. Det stimuleres ved å legge enda bedre til rette for det.For er det noe vi sårt trenger er det flere barnefamilier som skal bære kommunen for fremtiden for Balsfjord kommune.