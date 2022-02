Nye Troms

Utfordrer Støre: Vær mer konkret på hva regjeringen vil med Nord-Norge

KREVER SVAR FRA STØRE: Stortingspolitiker fra Troms, Erlend Svardal Bøe, ber statsministeren være mer konkret på hva regjeringen vil med Nord-Norge. Foto: Privat/Presse

Høyres stortingsrepresentant for Troms og Finnmark, Erlend Svardal Bøe, sendte i slutten av forrige uke inn en interpellasjon som utfordrer statsminister Jonas Gahr Støre til å komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen skal gjøre for å bidra til en sterkere befolkningsutvikling og økt tilgang på kompetent arbeidskraft i Nord-Norge.