Nye Troms

Drivstoffprisene rekordhøye:

– Useriøst av regjeringen, mener lastebileierne

Fortviler: – Norge har for tiden enorme ekstrainntekter, og noe av dette forventer vi at brukes på å redde en næring rammet av konsekvenser langt utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: NLF

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, mener situasjonen har eskalert. I pressemelding vises det til at på få dager har det vært to nye prisrekorder på diesel samtidig som landet flommer over av ekstra inntekter.