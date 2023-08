Unggutta våknet etter pause – skåret seks

(6. div. avd 1: BOIF 2 – SIF 2 6–2) Til halvtid ledet Salangen-reservene 2–0. Etter pause snudde hjemmelagets unggutter kampen og skåret seks mål.

Publisert: 13.08.2023 kl 21:46

En kamp varer i 2 x 45 minutter, og det skal BOIF 2 være veldig fornøyd med, for hadde oppgjøret mot Salangen 2 vært ferdig etter de første 45, ville gjestene stukket av med alle tre poengene. Det skjedde ikke, takket være et målkalas etter sidebytte for hjemmelaget. Da snudde de 0–2 til 6–2, og en etter hver svært så komfortabel seier.

Alle målene ble skåret av unggutter. Eldste målskårer var Gabriel Eriksen Johansen, som er 18 år. Han satte BOIFs femte. Før det hadde Daniel Koht Fredriksen skåret de to første og sørget for at hjemmelaget var likt i målprotokollen, og mål fra Jakob Ingebrigtsen og Erik Nytrøen, før Eriksen Johansen satte sitt, gjorde at Lucas André Solhaug kunne sette siste spikeren med sin 6–2-skåring helt på tampen.

– Bortsett fra første halvdel av første omgang, var det mye bra spill av gutta. I starten ble vi presset, men etter hvert gikk lufta ut av SIF-ballongen, og da fikk gutta mer spillerom. Vi fikk brukt kantene og kom til bedre innlegg, og da rant det inn, sier en av BOIFs trenere, Steve Rogne.

Han er fornøyd med unggutta som, sammen med et par erfarne veteraner, utgjorde det meste av laget i søndagens kamp. Den kom bare to dager etter at BOIF 2 også slo Pioner. Den kampen vant Bardufoss-laget med 2–0 på bortebane. Ett mål i hver omgang, signert henholdsvis Alireza Løvlid Hamid og Mats Tveter.

– Det var en kamp vi skulle vunnet mye mer, men jeg er fornøyd med måten gutta har respondert etter at vi tapte mot Øverbygd tidligere i uka. Selv om det var BOIF 1, så er vi ei treningsgruppe der alle drar hverandre fremover, sier Steve Rogne.

Me de seks poengene i d\isse to kampene, er BOIF 2 likt med Bardu på tabellen med 17 poeng. Det er to foran Øverbygd og fire bak BOIF 1. Begge de to lagene har spilt to kamper mindre enn BOIF 2 og Bardu.