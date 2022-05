Nye Troms

Ufyselig vær stoppet bagasjeromssalget

UFYSELIG VÆR: Regn og sterke vindkast sørget etter hvert for at også Tommy Mortensen måtte gi opp å stå ute i det ufyselige været som var på Andselv sist lørdag. Foto: Torbjørn Kosmo

Utstillere som hadde tatt sjansen på å stille opp med sine produkter måtte ganske kjapt innse at her var det ikke forhold for aktivitet ute i det fri. Til det var både vær- og vindforholdene for krevende.