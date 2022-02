Nye Troms

Uenig om det er grunneierne eller vegvesenet som har ansvaret for vannverket

KVITBERGELVA: Fra denne elva har 18 husstander et vannverk som de mener fortsatt ikke er bra nok. Vannverket ble etablert under bygging av ny E8. Foto: Ivar Løvland

BALSFJORD: 18 grunneiere mener at det fortsatt er Statens vegvesen sitt ansvar å utbedre skader som oppstår på Kvitbergelv vannverk. Statens vegvesen mener deres eieransvar for anlegget opphørte for over 20 år siden.