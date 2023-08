Publisert: 23.08.2023 kl 09:53

Senterpartiet vil ha en god skole nært der elevene bor, og at Troms skal være landets beste fylke å gå på skole i. Troms skal være et fylke hvor elevene trives på skolen, med nulltoleranse mot mobbing, og med fokus på mestring og gjennomføring. Vi vil legge til rette for at flest mulig elever i den videregående skolen gjennomfører utdanningen, og forebygge frafall. Innsatsen for å sørge for at flere klarer å gjennomføre skoleløpet må starte tidlig. Vi er opptatt av at utdanning fortsatt skal være en offentlig oppgave.

I Troms har Senterpartiet satset sterkt på et variert videregående opplæringstilbud i hele fylket, og med vektlegging av kvalitet og gjennomføring.

Det satses også på nybygg og opprusting av skolebygg. Nå blir det bygget nye videregående skoler i Tromsø og Harstad, det nye internatet på Bardufoss er under bygging, og det planlegges opprusting av Nord-Troms videregående skole og Senja videregående skole på Gibostad.

Vi vil at ungdom i Troms sikres et variert videregåendetilbud også innen yrkesfagene. Det er skrikende mangel på fagarbeidere over store deler av landet og i nord. Det er derfor ekstra viktig at det videregående skoletilbudet i vårt fylke også tilpasses næringslivets behov arbeidskraft.

Kvalitet og gjennomføring

Senterpartiet vil at fylkeskommunens ansvar for opplæringstilbud for ungdom og voksne skal gis høy prioritet, og at fylkeskommunen skal legge til rette for elevene skal få høy kvalitet på den opplæringen de har rett til. Vi er opptatt av å sikre alle elever et fullverdig rådgivningstilbud og ha sterke regionale karrieresentre.

Samarbeidet med næringsliv, kommuner og andre offentlige aktører må styrkes for å sikre praksisplasser og læreplasser. Vi vil at de som fullfører yrkesfaglig utdanning sikres mulighet for lærlingplass. Vi vil legge til rette for utdanningsvalg der det er vekslingsmodeller/samspillsmodeller, slik at teori og praksis går hånd i hånd i utdanningsløpet. Senterpartiet jobber for at utstyrsstipendet i videregående opplæring skal samsvare med reelle kostnader, slik størrelsen på lommeboka ikke skal få bestemme verken kvaliteten på utdanningen, eller muligheten til å utdanne seg i vårt fylke.

Senterpartiet vil at elevdemokrati og elevmedvirkning skal ha en sentral plass i opplæringen.

Norges mest innovative skolefylke og desentralisert skoletilbud

Senterpartiet er en forkjemper for et desentralisert skoletilbud, og gode utdanningstilbud i hele fylket. Det er en målsetting at flest mulig elever på videregående skole skal ha tilstrekkelig med skoletilbud innen dagpendleravstand fra hjemstedet, slik at de kan bo hjemme lengst mulig. Senterpartiet vil legge til rette for at borteboere skal kunne fullføre utdanningen sin samtidig som de lever et godt liv. Derfor mener Senterpartiet at borteboerstipendet må samsvare med reelle utgifter, samt sikre borteboere reelle muligheter for å reise hjem i helgene.

Senterpartiet vil sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og tilbudsstrukturen, og vi vil opprettholde alle skoler og skolesteder i perioden. Vi er opptatt av å utvikle digitale løsninger for å sikre at Troms-skolen er Norges mest innovative skolefylke. Senterpartiet vil gjennomføre den vedtatte skolebruksplanen for oppgradering av skoler og bygging av elevhybler.

Kompetanse for fremtiden

For å utnytte det enorme potensialet som ligger i Troms som ressursregion, er vi opptatt av å stimulere ungdommen til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer til jobber i det nordnorske arbeidslivet. Fremtidens arbeidsliv i Troms vil kreve høyere omstillingsevne, flere med relevant utdanning og flere fagarbeidere. Senterpartiet er derfor opptatt av at samspillet mellom fylkeskommunen, næringslivet og utdanningsmiljø gjennom Kompetanseforum Arktis skal videreføres.

Vi vil fortsette satsingen på opplæring i entreprenørskap gjennom ungdomsbedrifter, samt videre utvikling- og etablering av entreprenørskap som utdanningsmulighet til de ulike programområdene.

Senterpartiet er opptatt av at Troms skal være en pådriver for styrkingen av de samiske språkene, kulturen og kunnskapen om samisk historie og levesett. Det er en målsetting at flere skal både velge og fullføre samiskopplæring. Vi er opptatt av å legge til rette for styrking av kvensk språk, slik at det blir mulig for flere å velge dette faget i den videregående skolen.

Senterpartiet vil jobbe for at flere videregående skoler i Troms skal kunne tilby samisk og kvensk språk, og vi vil erstatte sidemålsundervisning med samisk eller kvensk språkopplæring for de som ønsker dette.

Godt valg!