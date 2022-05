Nye Troms

Byene fylles opp lenge før omegnen:

Trenger å legge bedre til rette for utenlandsturister i distriktene

SLITER: Direktør for Rundhaug Gjestegård, Reidun Traasdahl Nilsen, sier at de har sett lite til marsrekorden i overnattinger. Våren har for dem vært ei tung tid. Arkivfoto: Torbjørn Kosmo

På et normalår er så mye som tre av fire overnattingsgjester ved Rundhaug Gjestegård utenlandske. Det er for dem derfor ei mager trøst at den norske overnattingstrafikken i Nord-Norge har opplevd ei formidabel økning så langt i år og med overnattingsrekord i mars.