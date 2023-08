AS Nye Troms

Publisert: 22.08.2023 kl 12:01

Utrykningspolitiet avholdt mandag kveld fartskontroll i 90-sonen på E6 ved Fosseng i Bardu.

Her ble tre førere ilagt forenklet forelegg for å ha holdt for høy fart på stedet.

Høyeste hastighet ble målt til 107 km/t, opplyser Troms politidistrikt.