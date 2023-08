Tradisjon: Over fjellet for 44. gang

Den er ikke akkurat en nykommer på løpsfronten, Fugeltindmarsjen i Balsfjord. Søndag går fjelløpet for 44. gang fra Tennes til Josefvatn.

Publisert: 24.08.2023 kl 21:00

– Vi hadde et pent oppsving i antall løpere i konkurranseklassen i fjor. Det håper vi selvsagt vedvarer, og vi har også plass til mange flere mosjonister som vil ta turen over fjellet, sier Ingvar Stenvoll i Josefvatn idrettslag.

Det er de som alene arrangerer Fugeltindmarsjen. Det har de gjort de senere årene, etter at Tennes OIL trakk seg fra arrangementet etter mange års deling av ansvaret.

Etter flere år med bare 10-15 løpere i konkurranseklassen, var det i fjorårets utgave 20 som stilte med startnummer på brystet, og det synes arrangørene var særdeles hyggelig. De har ikke noe imot om det kommer minst like mange til søndagens løp, men en ting bekymrer litt i så måte:

– Det er lagt opp til fjelløp i Tromsø denne helga, og det synes vi selvsagt er veldig uheldig. Å konkurrere om de samme løperne er ikke bra, sier Ingvar Stenvoll.

Han sier de har hatt denne helga sist i august som fast dato i mange år, og håper ikke stevnekollisjonen medfører at de taper løpere på startstreken ved bygdehuset på Tennes.

Fjelløpet, som for mosjonistene er en fin gåtur over fjellet, er på sitt høyeste nivå 540 meter over havet på Tennesfjellet, før det bikker ned mot målgang ved Josefvatn.

Distanse er 12,5 kilometer, og de senere årene har vinnertida i herreklassen vært like under timen for de beste. I fjor var det Kent-Hugo Norheim fra Laksvatn som vant, mens Tone Lise Pedersen fra Tromsø vant kvinneklassen. Hennes seier var den andre på rad, og den sterke skiløperen har dermed to napp i vandrepokalen for løpere under 40 år. Hun løp på 1.04,10 i 2021, da hun var to minutter raskere på distansen enn sist år.

Hvis været – mot prognosene som foreligger – skal bli for ille, er nødløsninga å erstatte turen over Tennesfjellet med et løp langs veien fra Tennes til Josefvatn.

– Men slik det ser ut nå, så ligger det an til fine forhold for å kjøre løpet som planlagt over fjellet, sier Ingvar Stenvoll, som håper mosjonistene vet å kjenne sin besøkelsestid i ei løype som er godt merket fra start til mål.

– Det skal ikke være mulig å ta feil rute fra start til mål, sier Ingvar Stenvoll.