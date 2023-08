(6. div. avd 1: Øverbygd–BOIF 2 1–2) Øverbygd vant torsdag 10–0 mot Pioner og tok sin fjerde strake storseier etter fotballferien. Søndag stoppet BOIF 2 seiersrekka på Gimle kunstgress.

AS Nye Troms

Publisert: 28.08.2023 kl 16:00

– I den kampen var BOIF bare generelt bedre enn oss og vant en fortjent seier. De ville mer enn oss, så ærlige må vi bare være, sier Bjørn-Thore Heggelund.

Etter en kanonstart på høstsesongen ville Øverbygd med seier mot andrelaget til BOIF, være a poeng med førstelaget. I stedet forblir avstanden til lederlaget tre poeng, og BOIF har i tillegg to kamper til gode nå.

– Jeg synes BOIF 2 var fryktelig gode, både til å spille eget spill og til å stoppe vårt spill, sier Heggelund.

Store seire

Øverbygd har etter ferien radet opp seire mot Sørreisa (6–0), BOIF (4–2) og Bardu (6–1), og før helga knuste de bunnlaget Pioner med 10–0. I den siste kampen var det bare to måls forskjell til pause, men etter sidebytte rant målene inn for burgunder-trøyene.

– En skikkelig lagseier med mange gode prestasjoner og fine mål, sier Heggelund om den kampen.

Tapte to poeng

BOIF 2 på sin side, spilte samme da 1–1 hjemme mot Sørreisa. Et poeng hjemmelaget følte var ekstremt dårlig betaling for mye god innsats.

– Dert var ikke hæla i taket i garderoben etter den kampen, sier trener Steve Rogne.

Han mener de hadde rimelig god kontroll bakover, men at ballen ikke ville inn rette veien for deres del. Ikke før de skåret på et frispark fra Håvard Lemnika Larsen, etter en situasjon der Sørreisa fikk en spiller utvist. Da var det halvtimen igjen å spille.

– Vi klarte ikke utnytte det overtaket med en mann mer, dessverre, sier Rogne.

Keeper i storform

Mot Øverbygd tre dager senere gikk det langt bedre for deres lag. Med skåringer fra Rune Winther før pause og Niklas Strusshamn Andersen etter, ble det seier 2–1. Øverbygds redusering var det Mikkel Sørensen Qvortrup som skåret fem minutter før slutt.

– Vi har litt marginer på vår side i denne kampen, det må vi nok innrømme. Tony (Brattli Aasland, journ. anm.) var kjempegod. Han tar «alt» og spiller en kjempekamp mellom stengene. Han er helt enorm for oss, vår matchvinner, sier Steve Rogne.

Det er Øverbygds Bjørn-Thore Heggelund enig i:

– Tony var fantastisk god mot oss i denne kampen, sier han om den tidligere Øverbygd-målvakta.

Hjelp fra 2 til 1

Andrelaget til BOIF klarte dermed det førstelaget ikke klarte for noen uker siden, å få poeng med seg fra Gimle-banen. Samtidig hjalp de eget førstelag til å igjen kunne sikre seg ei stor luke på toppen av tabellen, om de vinner kampene de har til gode på Øverbygd. Den første av de har BOIF allerede tirsdag kveld, hjemme mot Salangen 2.

Torsdagens oppsatte «returoppgjør» mellom BOIF 2 og Øverbygd håper ØIL å få utsatt ettersom de har litt lite spillere tilgjengelig til denne kampen.