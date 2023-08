Tok med seg over 100 modellbiler på veterankjøretøytreff

Mens de voksne tok med seg over 60 veterankjøretøy til Gammelhorken Veterankjøretøyklubbs treff på Tømmerneset i Sørreisa, tok Ken Marko med seg sine modellbiler.

AS Nye Troms

Publisert: 13.08.2023 kl 15:10

– Dette er små versjoner av alle bilene som står rundt her. Det var pappa som begynte å kjøpe slike til meg.

Det sier 10 år gamle Ken Marko Johnsen når vi møter han på veterankjøretøytreffet på Tømmerneset i Sørreisa.

Hans store interesse for biler fikk han gjennom sin far. Etter hvert begynte han å bli med på biltreff, og ble bitt av basillen.

– Så begynte jeg etter hvert bare å samle slike biler. Jeg har ikke tellinga, men jeg tror det må være nærmer hundre biler her, sier 10-åringen.

– Jeg er veldig bilinteressert. Derfor er det ekstra gøy for meg å få være her, fortsetter han.

Reiste langt

Tore Ytregård kom fra Nordreisa for å delta på treffet. Det er noe han stort sett har gjort siden 2006, med noen få unntak.

Han tok med seg sin Citroen fra 1954 – en bil som det finnes mange versjoner av. Stort sett holdt hans modell seg lik fra den først ble produsert på 1930-tallet, fram mot 1957.

– Viktige folk og «gangsterne» brukte slike biler før i tiden. For det første er det en fransk Citroen. I 1934 ble de konstruert og holdt seg nesten uendret fram til 1957. Min er fra 1954, forklarer Ytregård.

Det viktigste for han er den sosiale biten av treffet.

– Nordreisa og Gammelhorken har hatt et fantastisk forhold gjennom tiden. Det føles som å møte familie. Det er mange av de samme fjesene som går igjen, men det er også mange nye. Det er et litt spesielt miljø, men det er ikke et lukket miljø, sier han.

LANGT: Tore Ytregård hadde reist hele veien fra Nordreisa for å delta på treffet med sin Citroen fra 1954. Foto: Torbjørn Kosmo

Perfekte forhold

Inga Hjelseth er leder av Gammelhorken Veterankjøretøyklubb, og hun kunne fornøyd konstatere at forholdene på alle måter har ligget perfekt til rette for en fin helg for alle veterankjøretøy-interesserte denne helga.

– Det er vel 60 kjøretøy. Det er litt forskjellige hva som kommer, og det kommer litt an på været. I helga har det vært litt duskregn, men temperaturen har vært fin, sier hun.

Da Nye Troms møtte henne på lørdag, hadde allerede treffet pågått en dag.

– Folk kommer på fredagen, og da har vi innsjekk. Det er ikke noe særlig program, men folk bare tar det rolig og treffer hverandre. Det er helt idyllisk her. Det er så flott. Folk har kjørt fra Alta, Nord-Troms, Lofoten, fra Harstad og Narvik, og så har vi en som hadde en gammeldags brannbil som skal ned til Lørenskog. Det skal ikke være stress. Alle skal kose seg og gjøre det dem vil, sier Hjelseth.