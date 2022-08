Nye Troms

To tap så langt for guttelaget i Norway cup

TO TAP: Fasiten i Norway cup er to tap på to kamper så langt for guttelaget til Storsteinnes IL. ARKIVFOTO: Jørgen Stensland Foto: Jørgen Stensland

Med to tap på de to første kampene er A-sluttspillet nærmest helt umulig å nå for guttelaget til Storsteinnes IL i Norway cup.