Høysesong for kø på trafikkstasjonene:

To måneders ventetid for førerprøven

ØVING: Trafikkforum mener at mye øving i slutten av opplæringen er et godt tips til de som venter på førerprøven. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sommermånedene er som regel en travel tid for trafikkstasjonene. Et normalt nivå av oppkjøringer for bil og muligens også spirende motorsyklister gjør at ventetiden kan bli lang for de som ønsker å komme seg ut i trafikken.