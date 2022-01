Nye Troms

Koronasmitte i den norske langrennsleiren:

To kvinnelige løpere er bekreftet smittet

COVID-FRYKT: Erik Valnes under trening i Val di Fiemme under Tour de Ski. Nå er det en kamp for å unngå mer koronasmitte i landslaget før avreise til OL i Kina for ham og de andre norske løperne. FOTO: Terje Pedersen / NTB

MÅLSELV/OSLO: De Olympiske vinterlekene i Beijing har vært sesongens store mål for BOIF-løper Erik Valnes og alle de norske toppløperne. Nå kan lekene henge i en tynn tråd for dem etter koronatrøbbel under høydeoppholdet i Italia der to norske kvinneløpere er bekreftet smittet av covid-19.