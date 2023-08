Tilståelse hjalp ikke for å få tilbake førerkortet

Politiet får inndra førerkort til mann.

Publisert: 14.08.2023 kl 09:02

Mannen har fått inndratt førerkortet etter at han ifølge siktelsen skal ha uaktsomt og voldt skade i trafikken i fjor. En kvinne pådro seg bruddskader etter at mannen kjørte på henne.

Nord-Troms og Senja tingrett skulle nylig avgjøre om påtalemyndigheten skulle få lov å tilbakekalle mannens rett til å kjøre bil midlertidig. Ifølge domspapirene har den siktede i saken erkjent straffskyld. I retten uttalte han ifølge dommen at han ville trenge førerkort i sommer på grunn av jobben, og at kollektivtilbudet gjorde det vanskelig å reise kollektivt.

Retten skriver i kjennelsen at den ikke har tatt stilling til eksakt tapsperiode for forholdet mannen er siktet for, men skriver at en kan forvente en tapsperiode på mer enn et år. Retten skriver videre at den har forståelse for at situasjonen er tyngende, men at dette ikke endrer dens vurdering.

Politiet får dermed beslaglegge mannens førerkort fram til dom i saken er falt, men ikke ut over 31. oktober.