Til foresatte i barnehage og skole i Målselv kommune

Velkommen til oppstart av et nytt arbeidsår. Syklusen i barnehage og skole med oppstart i august, kan nærmest sies å samsvare med vikingenes. De talte alder ved at man hadde overlevd enda en vinter.

AS Nye Troms

Publisert: 21.08.2023 kl 13:19

Det kan være mange meninger om hvordan samfunnet har innrettet seg med institusjoner (for eksempel barnehager og skoler) som utfører oppdrag på vegne av oss alle. Over 1000 barn går i barnehage eller grunnskole i Målselv. Vi skal oppdra dem til å ta del i samfunnet og gjøre dem i stand til å skape seg et godt liv. Det vil vi gjøre sammen med dere foresatte.

Vi er alle avhengige av å føle tilhørighet til andre. Tilhørighet gir trygghet og motvirker utenforskap. I ungdataundersøkelsen 2021 oppga 82% av ungdom (13-19 år) i Målselv at de hadde minst en fortrolig venn. Landsgjennomsnittet er over 89%. Selv om de fleste opplever å ha venner er Målselv blant de kommuner i Norge der det er færrest elever som oppgir å ha en venn.

Dersom man ser på ungdataundersøkelsen de siste 10 år har andelen ungdom som plages av ensomhet nasjonalt gradvis økt fra stabile 18% i perioden 2012-2016 til 25% i 2021. For Målselv er andelen ungdom som oppgir å plages av ensomhet 31% ved undersøkelsen i 2021. Nasjonalt viser elevundersøkelsen gjennomført i 2022 at mobbing har økt på alle trinn (gjennomføres på 5.-13. trinn). Særlig digital mobbing øker.

En vesentlig årsak til at elever begynner å tenke på å slutte i videregående opplæring er opplevd ensomhet. I samhandling med andre utvikler vi balansen mellom egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Kanskje kjenner ditt barn noen som de tror ikke har venner? Dersom barna deres navngir noen, kan gjerne neste spørsmål være om de tror at de ønsker å ha venner? Alle trenger å ha en venn, og vi trenger å trene på å være en.

En annen årsak til at elever begynner å tenke på å slutte i videregående opplæring er manglende evne til å takle motgang. Det å stå i noe som kan være ukomfortabelt eller utfordrende vil trene oss i å takle nye situasjoner. Å takle nye situasjoner vil gjøre at vi opplever mindre stress og større mestring. Slik utvikler vi oss.

I Målselv-barnehagen og Målselv-skolen vil barna deres ikke alltid få det slik de vil. De vil korrigeres og de vil få svaret nei. Ikke med store bokstaver, fet skrift og utropstegn, men med innhold og forklaring.

Det å få nei til svar betyr ikke at vi ikke er glade i deres barn, ønsker dem alt godt og skal ta vare på dem. Det betyr det stikk motsatte. Vi vil deres barn det aller beste.