Publisert: 28.08.2023 kl 16:10

Tidspunktet til Cue ungdomsklubb passer ikke til ungdommens fritid. Dette må endres!

Jeg velger å skrive dette innlegget, fordi jeg hadde gledet meg veldig til ungdomsklubben på Andselv. Når jeg fikk vite tidspunktet så ble jeg veldig skuffa. For det første så er mandag første dagen i uken. For det andre så er tidspunktet fra kl 15.00 til 16.45 det er rett etter skoletiden og da skal man hjem å gjøre lekser. Mange elever skal hjem å spise middag og mange har trening etter skoletiden. Jeg mener tidspunktet ikke passer helt med hverdagen for en aktiv ungdom.

Jeg synes at det burde være på fredager til mellomtrinnet fra kl 18.00 til 21.00 fordi da har man ikke så mye treninger og lekser. Når det er fra 18.00 til 21.00 så har de fleste spist middag og rukket og vært hjemme før de drar ut og er med vennene sine.Når dere var ung en gang i tiden, hang dere med deres venner på ungdomsklubben på mandager eller fredager? Jeg håper dere hører på oss ungdommen, vi vet best!