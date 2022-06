Nye Troms

Frykter frafall etter NH90-beskjeden:

– Tidsfaktoren bekymrer meg

STOR USIKKERHET: Det råder usikkerhet hos Maritim helikopterving om dagen. Tidsperspektivet på når de får svar om veien videre, bekymrer avdelingsleder for vedlikeholdet av NH90, Tom Kristensen. Her sammen helikoptervingsjef Eirik Stueland. Foto: Torbjørn Kosmo

Det er gått ei uke siden NH90-avgjørelsen kom som et sjokk på dem. Ledelsen for Maritim helikopterving er nå redd for at en langvarig usikker periode kan bety frafall og avskalling av personell.