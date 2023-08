Tesla-test: Spinnvill og litt irriterende super-SUV

Da Tesla Model X kom i 2016, var bilen den eneste store el-SUV-en. Den oppgraderte versjonen har en rekke konkurrenter – og byr på flere ting ingen av de andre har, på godt og vondt.

Publisert: 22.08.2023 kl 14:52

Tesla Model X kom på det norske markedet i 2016, tre år etter Model S. I årene som fulgte var den en av landets aller mest solgte biler. Men etter at de mindre søsknene Model 3 og Model Y rullet inn i butikkene, har de to største Teslaene blitt parenteser i merkets salgsstatistikker.

I noen år var faktisk de to modellene helt borte fra butikklokalene, for så å dukke opp igjen, lett oppdatert, i år. Ytre sett har det ikke skjedd noe med Model X siden sist, men interiøret har fått en oppfriskning, blant annet med en ny skjerm i midten og litt finere materialer enn tidligere. Det ser ganske bra ut, men det er mange bilmerker som er bedre på interiør enn Tesla.

Teknisk sett er det også noen viktige oppgraderinger, med CCS-tilkobling og en ladefart som har økt fra 150 kilowatt til opptil 250 kilowatt.

ROM: Selv med alle seteradene på plass er det bra med bagasjeplass. Under gulvet er det i tillegg et stort rom. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

FUKTIG: Åpning av vingedører med vått tak gir en litt uheldig bieffekt: Våte seter. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

PLASS: Andre seterad byr på god plass, her kan man velge mellom løsninger med to eller tre seter på denne raden. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

Vill effekt

Dette gjør Model X mer relevant, selv om den fortsatt ikke er en bil som skal selge mye. Derimot skal den være en gallionsfigur for de mindre modellene. Ikke minst i versjonen vi tester her, Model X Plaid.

Kjøretøyet har sinnssyke 1020 hestekrefter. Om noen noensinne har etterspurt dette, betviles. Men mye av poenget med de største Tesla-modellene har alltid vært å vise hva en elbil faktisk er i stand til. Denne gangen innebærer det at den digre SUV-en på 2,5 tonn gjør null til hundre på 2,6 sekunder. I Kjøretøydatas statistikk er det to biler som gjør det en tidel raskere, supersportsbilene Ferrari SF90 og Lamborghini Revuelto, og så er det én som er kjappere enn det igjen, Model S Plaid. Den klarer øvelsen på 2,1 sekunder.

Det er ikke å anbefale å teste ut dette med barn og bikkje i bilen.

Likevel er Model X i bunn og grunn en stor familiebil. Den kan leveres med seks eller sju seter, og legger man ned den bakerste seteraden, er det gromt med bagasjeplass. I tillegg er det et stort rom under gulvet bak og en dyp frunk foran.

Bilen kan dra en henger på 2250 kilo, noe svært få andre elbilmodeller klarer, dog er det neppe noen god idé å smelle pedalen i gulvet med en campingvogn på slep heller.

På veien er det en komfortabel maskin. Kjøreopplevelsen er samtidig litt spesiell. Bilen er for svær til å føles sportslig, men du verden for en absurd akselerasjon. Model X Plaid er slik sett imponerende, men modellen har også en del irriterende elementer.

VINGEDØRER: Få personbiler kan vise til like kompliserte dører, men de gjør det enkelt å komme ut av baksetene når det er trangt. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

Fungerer ikke

En nyhet i Model X er rattløsingen. Den kan leveres enten med en «yoke» som minner om noe man finner i et fly, eller med et tradisjonelt ratt. I begge tilfeller er funksjoner som tidligere satt på spaker på rattstammen, plassert som trykknapper på rattet.

Når det gjelder vindusviskerne, er dette helt greit, men knapper for blinklysene blir bare tull. I rundkjøringer er det helt håpløst å finne knappene igjen når rattet er dreid en halv gang, og det fungerer ikke særlig logisk ellers heller. Over tid vil man trolig venne seg en smule til det, men smart blir det aldri.

Det kan også nevnes at vindusviskerne er like lite til å stole på som i de andre Tesla-modellene. Hvorfor Tesla ikke gjør noe med dråpetelleren, er en gåte.

A-stolpene tar mye sikt på skrå forover. Sikten bakover er heller ikke noe å skryte av. Og åpner du de unike falkedørene når det er vått, renner det vann ned på baksetene. Disse dørene gjør det også umulig å ha noe på taket.

KJAPP: Model X Plaid lader kjapt, maks effekt er 250 kilowatt. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

RATT: Testbilen har et tradisjonelt ratt, men Model X Plaid kan også leveres med «yoke»-rattet. På begge aktiviseres blinklysene med knapper på rattet. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

PLAID: Model X kommer i to versjoner, Long Range og Plaid. Sistnevnte er en av de raskest akselererende bilen på markedet. Morten Abrahamsen / NTB Foto: NTB Tema

Fascinerende farkost

Energiforbruket er høyere enn det man vant med fra andre Tesla-modeller, der særlig Model 3 og Y kan vise til imponerende gjerrighet. Etter en tur på 60 mil, med en god del motorveikjøring, fortalte bilen om et snittforbruk på 2,1 kilowatt per mil. Det stemmer godt med oppgitte tall og gir en realistisk rekkevidde på 50 mil. Slett ikke verst det, men en Model S Long Range klarer over 65 mil.

Vekt, størrelse og den spinnville Plaid-effekten er selvsagt årsaken her. På den positive siden lader bilen fort. Vi så 250 kilowatt, selv om bilen hadde 30 prosent igjen på batteriet da vi startet.

Model X Plaid er en fascinerende farkost, men ikke uten irritasjonsmomenter. Den fremstår som Teslas minst nødvendige modell, med litt for mange artige påfunn som ikke gjør seg så godt i virkeligheten. Det er heller ikke sannsynlig at særlig mange vil velge bilen, ettersom Model Y kan by på god familieplass til omtrent en tredel av prisen. Men det er ikke til å komme ifra at det fortsatt er litt kult at Tesla lager biler som er spinnville.

Tekniske data

Tesla Model X Plaid

Pris: 1.416.750 kroner

Pris testbil: 1.516.740 kroner

Motor: Tre elmotorer. 1020 hk. 750 Nm

Batteri: 100 kWt

Maksimal ladefart: 250 kW

Rekkevidde: 543 kilometer

Forbruk: 2,14 kWt/mil

Toppfart: 261km/t

0-100: 2,6 sekunder

Mål (LxBxH): 5052/2017/1684 mm

Bagasjeplass: 425/935/2614 liter

Vekt: 2464 kilo

Tilhengervekt: 2250 kilo

Pluss og minus

+

Ekstreme krefter

Bra rekkevidde

Plass

–

Upraktiske løsninger

Pris