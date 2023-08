Den nye sjefen for Brigade Nord:

Tirsdag ble brigader Pål Eirik Berglund takket av som sjef for Brigade Nord. Nå er det Terje Bruøygard som har tatt over ansvaret for Hærens eneste brigade.

Publisert: 16.08.2023 kl 13:25

– Det er en enorm ære. Man føler det ansvar som nasjonen har tillagt meg i dag. Det er stort og det føler jeg veldig på, særlig i de tidene man ser i verden nå. Jeg er selvfølgelig stolt. Dette er en avdeling jeg er glad i. Det er gode mennesker her, flinke folk, og så er jeg ydmyk fordi det er mange utfordringer framfor meg.

Det var brigader Bruøygards førte reaksjoner etter at han ble innsatt som ny brigadesjef i Brigade Nord.

Han kom nylig fra en stilling hos Forsvarets operative hovedkvarter hvor han har hatt ansvar for langtidsplanlegging.

TAKKET AV: Brigader Pål Eirik Berglund ble tirsdag takket av som sjef for Brigade Nord. Dette ble gjort av hærsjef Lars Lervik (med ryggen til). Foto: Torbjørn Kosmo

Internasjonal erfaring

Han har også bakgrunn fra skarpe oppdrag i land som Irak og Afghanistan – oppdrag som han har fått nasjonale og internasjonale medaljer for.

– Fra FOH tar jeg med meg det operasjonelle nivået – det som binder sammen alt i en pakke. Der har vi kommet langt i Norge. Også rundt hvordan man binder sammen det operasjonelle i NATO-rammen. Det er viktig å ha med seg for å forstå hva vår rolle er på bakken. Fra skarpe operasjoner tar jeg med meg det som man i gamle dager kalte «krigens krav», altså at jeg tenker hver dag når jeg tar på meg uniformen om hva dette innebærer. Vi har blitt tillagt den myndigheten det er å administrere statens voldsapparat, og det ansvaret er stort. Vi må være villig til å akseptere å bruke vold, og at fienden bruker det på oss, sier Bruøygard.

På spørsmål om hva han ønsker seg nå som han er brigadesjef, har han allerede svarene klarene. Det er mye han ønsker seg, men viktigst av alt er folkene.

– Jeg ønsker mer av alt. Situasjonen vi står i nå er en oppbygging. Utfordringene ligger i å fullført materiellprosjektene som er på vei inn, få satt opp en ny bataljon, og få et logistikksystem som understøtter det materiellet vi har. Kanskje viktigst av alt at vi får en stødigere tilflyt av personell, sier Bruøygard.

REPRESENTERT: Alle Brigade Nords bataljoner var representert på oppstillinga uten for hærstabsbygget i Rusta leir. Foto: Torbjørn Kosmo

Vemodig

For den nå avtrappede brigadesjefen Pål Eirik Berglund, som har hatt jobben siden 2020 er tirsdagen en vemodig dag.

– Det har vært tre år som brigadesjef som har satt preg på med meg. Det blir trist å ta farvel med en brigade jeg har blitt så glad i. Jeg har visst at denne dagen ville komme, og det er nye utfordringer som står for tur. Jeg må bare være takknemlig for den tiden jeg har hatt, sier Berglund.

For nå er det studier som venter – i London.

– Nå skal jeg til London på Royal College of Defence Studies, som er et studie i global strategi, som varer ett år. Jeg kommer tilbake til Forsvaret, men jeg vet ikke i hvilken rolle, sier Berglund.

Opplevd mye

Som i løpet av sine tre år som brigadesjef har fått oppleve mye.

– Jeg var på Gjerdrum første nyttårsdag. Det var et veldig spesielt øyeblikk. Å besøke rekruttutdanninga av ukrainske rekrutter i Storbritannia var veldig spesielt. Jeg var på vaksinesenteret i Østensjø i romjula under bølge tre av korona da Forsvaret tok i et tak for helsevesenet, sier Berglund.

Det er «hverdagsheltene» som han omtaler dem – hele brigaden – som han trekker frem som de viktigste gjennom sin tid som sjef.

– Det er hverdagsheltene som er hele historien her, men i det ligger også de spesielle hendelsene. At vi er en brigade i nord og er klare til å forsvare landet, er det aller viktigste, sier Berglund.