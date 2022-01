Nye Troms

Tente på alle plugger i kraftkabel-saken

TOK TENNING: Arbeiderpartiets Siri Marie Sandbakken uttrykte sin forbannelse over hele kraftkabel-situasjonen i torsdagens formannskapsmøte.

MOEN: At Målselv kommune skal dekke halvparten av prisen for å utrede kostnadene av å legge Arvas kraftkabler i bakken ved Rema 1000-tomta, var det stort sett enighet om. Møtets tydeligste motstander uttrykte sin vrede over situasjonen.