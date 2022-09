Nye Troms

«Kofeinfluenser» Andrea (23) gikk viralt over natta: – Telefonen ringte konstant

STORTRIVES: Andrea Hanssen har funnet seg godt til rette på Kaffemøya hvor hun sjonglerer kunder, kaffekopper og TikTok-videoer om en annen. Foto: Mikael Jensen

Andrea fra yttersia av Senja har bodd på Bardufoss de siste fem årene. De siste par årene har hun sørget for at millioner av mennesker har fått et unikt innblikk i livet på Kaffemøya på Bardufoss torgsenter.