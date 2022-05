Nye Troms

Storsteinnes IL og Nordkjosbotn IL:

Tapte vanskelige bortekamper

TAP: Magnus Søreng og NIL tapte klart borte for Nordreisa lørdag. Her fra fjorårets møte mellom lagene i Nordkjosbotn. Foto: Ivar Løvland

(5. div.: Ringvassøy–Storsteinnes 4–2/Nordreisa–Nordkjosbotn 5–1) Det ble null poengutbytte for Storsteinnes og Nordkjosbotn i helgas kamper. Trøsten er at en av sesongens lengste bortereiser nå er unnagjort for begge lagene.