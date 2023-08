Tap for Mellembygd – så nært var Simen nettsus

(5. div.: Mellembygd Finnsnes 2 1–3) Mellembygd hadde de fleste og største sjansene, men Finnsnes-reservene var gode og effektive og tok alle tre poengene.

AS Nye Troms

Publisert: 17.08.2023 kl 11:00

– Det er frustrerende å tape slike kamper. Det er skikkelig surt, sier Simen Mellingsæter.

Mellembygd-angriperen hadde selv et par svært store sjanser før sidebytte, men han maktet ikke å overliste Finnsnes 2 sin gode målvakt, 15 år gamle Øystein Robinsønn Norheim. Han stoppet alt som hjemmelaget kom med før sidebytte, selv om han også to ganger holdt på å forære hjemmelaget mål da både Sigurd Alterskjær Eriksen og Espen Langnes var bare centimeter unna å straffe målvakta for hans litt nonchalante stil.

NESTEN: Espen Langnes utnytter en tabbe av målvakta, men klarer akkurat ikke å sette ballen i nettmaskene. Foto: Ivar Løvland

«Så» den i mål

Simen Mellingsæter innrømmer at han «så» ballen i nettmaskene da han på kort hold kom først på et innlegg fra venstre midtveis i omgangen.

– Jeg var sikker på at den skulle gå inn, sier den 25 år gamle angriperen.

I stedet var målvakta raske oppe med venstrehånda og fikk fistet ballen over tverrliggeren.

– Ei «syk» redning, sier spissen.

Stjernetreff imot

Adrian Nymo Melseth og storebror Tobias, som spilte sin første kamp for Mellembygd for sesongen, hadde også store sjanser, men det ville seg ikke. I stedet fikk Mathias Bendiksen stjernetreff fem minutter før pause og sendte gjestene i føringa.

BOM: Adrian Nymo Melseth misser her, alene igjennom, men skåret utligningsmålet i andre omgang. Foto: Ivar Løvland

– Vi har uflaks før pause. Vi burde ha skåret både to og tre mål, og så er det Finnsnes som i stedet setter den. Ære være FIL, de er gode og effektive, vi er bare gode, sier Mellembygds trener Jim Myrli.

Fortjent mer

Han mener eget lag hadde fortjent langt bedre enn sluttresultatet, men berømmer gjestene og skjemmes ikke av egent lags spill.

– Nei, vi spiller godt, men møter bare et enda bedre lag som setter sjansene sine, sier Myrli.

KLEMT: Sigurd Alterskjær Eriksen hadde tøffe arbeidsforhold på topp mot gode Finnsnes-spillere. Foto: Ivar Løvland

Etter pause bølget spillet på Jensberg mye fram og tilbake, med sjanser til begge lag. Mellembygd fikk sin utligning da Adrian Nymo Melseth var sistemann på ei kontring knappe kvarteret ut i omgangen, men ti minutter senere var hjemmelaget uheldig da kaptein Lasse Rubbås Sandmo var sist på en ball etter mye frem og tilbake foran egen målvakt. Ballen spratt til slutt over foten til målvakt Jørgen Boli Ellingsen.

Kontret på overtid

Hjemmelaget presset hardt i sluttminuttene for ei utligning og hadde flere store muligheter, men på overtid kontret i stedet gjestene inn sitt tredje og sikret poengene med hjem til Finnsnes.

Gjesten stilte et sterkt B-lag, men MIL-trener Myrli synes bare det er artig at de møter best mulig motstand:

– Det er bare artig å møte gode lag og føle at vi er vel så gode, sier Jim Myrli.

Kompislag

Simen Mellingsæter tok i sommer overgang fra BOIF til Mellembygd. I all hovedsak gjorde han det for miljøet sin del.

– 70 prosent på grunn av trivsel og 30 prosent for å få mer fight på treningene. Jeg har veldig mange kompiser i Mellembygd, og da var det naturlig for meg å ta overgang hit. Det har jeg ikke angret på, det er mest artig å spille med gamle kompiser, sier Simen Mellingsæter.

Om BOIF rykker opp i samme divisjon neste år, tviler han det blir en retur dit:

– Det vil nok ikke bety så mye, det er trivselen her som betyr mest for meg, sier Simen Mellingsæter.

Ramfjord neste

Mellembygd måtte for øvrig klare seg uten Erlend Fossbakk Lian i onsdagens kamp. Han var borte på jobbreise. Neste kamp for MIL er hjemme mot Ramfjord, tirsdag kveld.

Finnenes 2 klatret til tredjeplass på tabellen etter seieren, mens Mellembygd ble liggende på åttendeplass, sju poeng bak.