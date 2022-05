Nye Troms

Takket de frivillige for all hjelp under pandemien

FIKK TAKK: Målselv Røde Kors og Øverbygd Sanitetsforening fikk en stor takk og hver sin gavesjekk av Målselv kommune under kommunestyremøtet torsdag. Foto: Torbjørn Kosmo

Målselvordføreren takket kommunens ansatte og frivilligheten for all støtte og hjelp i forbindelse med koronapandemien. I kommunestyret fikk to organisasjoner hver sin sjekk fra kommunen.