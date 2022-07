Nye Troms

Takker trofaste kunder for å klare å holde drivstoffprisen lavere enn i nabokommunene

PRISBEVISST: B3 Petroleum Buktamo jobber bevisst for å holde drivstoffprisene konkurransedyktig, og takket være trofaste kunder klarer de det. Foto: Eirik Heim

Per Ørjan Eriksen i B3 Petroleum Bukamo sier at nøkkelen for den relativt lave prisen, er de lokale stamkundene.